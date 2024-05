Divulgação / Marcelowisoski Ex-BBB Maycon posa nu e mostra resultado de harmonização no bumbum

Maycon Cosmer fez um ensaio fotográfico para mostrar o resultado da harmonização glútea , feita após a saída do BBB 24.

Na cirurgia, o médico aproveita a gordura do próprio paciente, removida na lipoaspiração em locais de excesso, como abdômen, coxa e costas, para aumentar o volume do bumbum.

"Quis trazer um pouco dessa crítica de que homens podem fazer procedimentos estéticos, sem todo esse tabu em torno da nudez masculina. Por incrível que pareça, ainda é comum ouvir comentários maldosos sobre homens que se cuidam e que buscam melhorar algum aspecto do corpo", disse ele.

Além da mexida no bumbum, Maycon também realizou uma lipoaspiração para definir o abdômen.

Recentemente, Maycon revelou ter se sentido "sequestrado" devido ao contrato de exclusividade com a agência da Globo. Além dele, outros ex-participantes indicam que a relação era abusiva, impossibilitando que eles trabalhassem com a imagem após o fim do programa.

A partir da 24ª edição, a Globo passou a agenciar todos os participantes 'pipoca' do Big Brother Brasil. A medida foi adotada após quatro edições em que ex-participantes notáveis, como Gil do Vigor e Gizelly Bicalho, ganharam muito dinheiro com publicidade depois que deixaram o programa.

