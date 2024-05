Reprodução Instagram Fábio Arruda e Ana Maria Braga

À frente do matinal “Mais Você”, da Rede Globo, Ana Maria Braga, de 75 anos, aproveitou o fim de semana para ir ao show do cantor italiano Andrea Bocelli. A apresentadora surpreendeu os internautas ao postar uma foto com o namorado, Fábio Arruda, de 53.



Isso porque eles não aparecem juntos com frequência nas redes sociais. Pelo contrário, as aparições são raras. O casal está junto desde março de 2022. A oficialização do namoro, no entanto, só se deu em 2023, durante o programa dela.





Assim como Ana Maria Braga, Fabio trabalha no meio televisivo. Jornalista esportivo, ele atualmente atua nos bastidores do longevo “Mais Você”, programa de receitas e variedades comandado pela namorada.



No show de Andrea Bocelli, o casal apareceu em clima de romance enquanto curtia o evento noturno. Além de Andrea, a apresentação contou com as participações do filho do cantor, Matteo Bocelli, e da brasileira Sandy. O show aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo.

