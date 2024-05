Reprodução Karoline Lima toma atitude contra Éder Militão após novo processo

A influenciadora Karoline Lima confirmou ter sido processada pelo ex-namorado Éder Militão, pai da primogênita Cecília, de 1 ano. Nesta sexta-feira (24), a modelo revelou que autorizou a defesa a ir atrás dos direitos que ela e a filha possuem e que não estavam sendo cobrados.

Nas redes sociais, Karoline iniciou uma sequência de vídeos em que retrata estar tranquila com a nova briga na Justiça, embora destaque que sempre tentou manter a relação pacífica.

"Eu nunca quis pedir nada. Mas agora já autorizei a Gabriela Garcia (advogada) a entrar com tudo o que tiver direito, com tudo o que antes eu não permiti que ela entrasse. Tudo o que eu reneguei de direito da minha filha para ter paz", afirmou.

No relato, ela aponta ter vários documentos que podem fazer vencer a batalha. "Eu estava sumida por um bom motivo: estava separando muitos prints, muitas provas, muitas conversas, um grande auê e grande babado. Está tudo certo e sob controle. Vamos viver. Não tem nada melhor do que deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem tranquila, bem, sem me preocupar se enquanto estiver dormindo vai aparecer que eu fiz isso ou aquilo", alfinetou.

Essa não é a primeira vez que o ex-casal briga publicamente e na justiça e com isso, alguns internautas começaram a criticá-la por expor o conflito nas redes sociais.

"Gente, de coração, vocês acham que eu tenho vontade de ler esse monte de absurdos que sempre saem, desde o começo, sobre mim? Se fosse para ter alguma coisa na internet sobre mim, eu gostaria que estivessem as coisas que eu fiz, que me doei, das coisas que têm relevância para mim. E não mentira e gente me denegrindo, gente dizendo que eu sou praticamente uma 'vagabunda'. Pode ter certeza que não tenho vontade de estar passando por isso não, mas foi o que o outro lado escolheu", revidou.

Entenda o caso

Éder Militão está processando Karoline Lima devido divergências em relação ao cuidado da filha. A batalha judicial se formou após a influenciadora exigir que a herdeira seja acompanhada por uma babá da confiança dela nas temporadas em que a pequena passa com o pai em Madrid. No entanto, a parte do jogador julga não ser necessário e alega não querer estranhos no núcleo familiar.

Vale lembrar que, recentemente, viralizou um vídeo onde a atual companheira de Militão está dando bronca e falado alto com Cecília. Na ocasião, Karoline Lima manifestou publicamente o descontentamento com o comportamento da madrasta.

Outras polêmicas cercam o ex-casal, como, por exemplo, o fato de Éder Militão estar namorando Tainá Castro, a ex-mulher do jogador Leo Pereira. Esse último é o atual namorado de Karoline Lima, com quem a influenciadora compartilha uma rotina romântica publicamente.

Diante desse imbróglio, o jogador do Real Madrid também pede no processo judicial que Karoline seja impedida de mudar-se de São Paulo para o Rio de Janeiro. Nos autos, a parte de Militão teria utilizado o termo "aventura amorosa" para contestar a nova rotina da influenciadora.

Atualmente Lima mora na capital paulista, mas constantemente passa temporadas no Rio, onde acompanha Leo Pereira, jogador de futebol do Flamengo.