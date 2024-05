Reprodução/Instagram Viih Tube relata descolamento de placenta e sangramento intenso durante gravides: ‘Pior sensação da vida’

Viih Tube veio às redes sociais no início da tarde desta sexta-feira (24) relatar um susto que passou um grande susto após contrair uma virose durante uma viagem a Porto de Galinhas, em Pernambuco, na semana passada. Em vídeos compartilhados por meio de seus stories, ela contou que teve um descolamento de placenta, que começou com um sangramento intenso durante uma reunião.

"Eu comecei a pensar que estava com medo de ir ver se era sangue. Eu fui ao banheiro, passei o papel e vi que era sangue. E era muito sangue. E aí eu vivi uma das piores sensações que eu já senti na minha vida. Fico pensando nas mães que passam por isso e deve ser muito difícil. Foi muito difícil passar por aquilo. Eu lembro que minha mão tremia e pensava: 'Não é possível'”, disse a influenciadora que está em sua segunda gestação.

Após ver o sangramento, Viih Tube diz que correu para a maternidade onde deu à luz sua filha Lua, e onde está fazendo todos os exames para atual gestação. Ela agradece a toda a equipe médica que prontamente se mobilizou para realizar um ultrassom e confirmar que o bebê estava saudável e não corria riscos.

"Na hora que eu vi o coração pulsar, eu desabei, chorei muito. E aí, deu uma alívio em mim, no Eli, em todo mundo. O bebê está bem, perfeito, saudável, e descobrimos que eu tive um descolamento de placenta."

Ela continua: "O descolamento de placenta, dependendo do grau, se torna uma gravidez até de risco, mas, comigo, foi um descolamento muito pequeno. Meu médico me explicou que tem mães que às vezes não fazem nada e descolam a placenta inteira, a metade, então, eu vou me frustrar tentando descobrir o que eu fiz. Meu descolamento foi só na beiradinha, mas se eu me estressar, pode aumentar o descolamento e se tornar uma gravidez mais difícil. Então, eu estou de repouso. Repouso total por 15 dias e não posso fazer algumas coisas."

Confira o relato completo nos vídeos abaixo:

Viih Tube conta que teve descolamento de placenta.

PT/01

Reprodução/Instagram pic.twitter.com/6i3euuXZTW — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) May 24, 2024

Viih Tube conta que teve descolamento de placenta. PT/02

Reprodução/Instagram pic.twitter.com/B0zaiFbCtT — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) May 24, 2024

Viih Tube conta que teve descolamento de placenta. PT/03



Reprodução/Instagram pic.twitter.com/mFwr8QESjM — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) May 24, 2024

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp