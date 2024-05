Reprodução Instagram - 24.5.2024 Sean Kingston em foto nas redes sociais

O rapper Sean Kingston , de 34 anos, se envolveu em outra polêmica recentemente. Conforme o veículo “ABC News”, ele foi preso na última quinta-feira (23), após uma operação da SWAT (setores da polícia especializados em ações táticas) na mansão dele, que fica na Flórida.



Embora a operação tenha ocorrido na Flórida, a prisão do rapper aconteceu na Califórnia. As acusações contra ele são de roubo e também de fraude. A mãe do cantor, Janice Turner, também foi presa, segundo o “ABC News”.



Na última quinta-feira (23), Janice, de 61 anos, foi detida após o mandado de busca e apreensão na casa do filho. A operação policial antecede um processo movido pela “Ver Ver” contra o rapper.



A ação judicial foi motivada por uma suposta inadimplência do artista, que não teria feito vídeos promocionais com Justin Bieber para pagar a compra de uma TV e de um sistema de som. Segundo a “Ver Ver”, Sean Kingston não fez os vídeos acordados e nem pagou os valores estipulados pelos equipamentos que arrematou.

