A mansão de Anitta, localizada na Barra da Tijuca, no Rio, foi vendida por R$ 8 milhões e, para fechar o ciclo e se despedir da casa onde morou por 10 anos, Miriam Macedo, a mãe da cantora, reuniu os vizinhos para uma festa de despedida na noite de quinta-feira (23).

Miriam convidou cerca de 20 vizinhas para a despedida, antes de retornar para os Estados Unidos, onde a filha mora atualmente, na cidade de Miami, na Florida. Um registro da reunião foi publicado no Instagram de uma das vizinhas, e compartilhado por Miriam em seus stories.

"Despedida da querida vizinha. Foram dez anos de vizinhança e muitas histórias", escreveu uma delas. "Vizinhas queridas em noite de despedida da querida vizinha Miriam".

A mansão de Anitta foi anunciada originalmente em 2022, por cerca de R$ 12 milhões. Porém, com os anos ela aplicou um “desconto” de R$ 3 milhões para finalizar a venda. A casa chegou a ser usada como cenário para as filmagens do clipe da música Tócame.

Contudo, a cantora não se despediu do Rio de Janeiro, já que comprou uma nova mansão, por R$ 9 milhões, em São Conrado, na Zona Sul, em uma rua cheia de colegas famosos. Porém, algo chamou mais atenção de Anitta do que a vizinhança: a cascata que o imóvel possui.

Além da cascata, o espaço na rua da Iposeira (CEP de famosos) conta com um riacho, com direito a piscina natural, muito verde e um terreno de 1950 m². O espaço interno da mansão tem sala toda envidraçada e uma espécie de lounge, além de um mezanino, segundo o jornal Extra.

Quartos? Muitos. Anitta vai contar com quatro quartos, sendo duas suítes e uma suíte master com banheira de hidromassagem e vista para o espaço natural da casa.

Dona de festas inesquecíveis em casa, Anitta vai contar com área gourmet com churrasqueira, forno de pizza, sauna a vapor, piscina e um deck de meditação com direito a estátua de Buda, pois equilíbrio é tudo.

Miriam Macedo, mãe de Anitta, faz despedida após venda de mansão