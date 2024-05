Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa pede para admirador parar de mandar mimos: 'Coração fechado'

Nas últimas semanas, Gracyanne Barbosa tem sido surpreendida com presentes como flores e joias de um admirador secreto. Nesta quinta-feira (23), a influenciadora fitness deixou um recado para essa pessoa nas redes sociais, pedindo que cessasse os mimos. Recém-separada de Belo, com quem ficou por 16 anos, Gracyanne disse que seu coração está fechado no momento.

Ela mostrou alguns dos presentes recebidos e agradeceu a atitude, mas deixou claro: "Não estou num momento para conhecer ninguém. Agradeço as flores, joias e todos os presentes, mas eu preciso desse tempo de cura. Então, não vou abrir meu coração para ninguém nesse momento. Vou pedir, com todo o carinho, para parar, que procure outra pessoa", declarou a influenciadora, que disse que os fãs podem continuar mandando livros, mensagens de carinho e orações.

Na sequência, a morena reforçou que não queria parecer ingrata, apenas quer focar em seu processo de "cura". "Gente, não quis ser mal-agradecida, é só que meu coração está fechado, em processo de cura no momento. Fechado para relacionamento, mas para o treino está mais que on. Bora que a bunda não fica dura sentada no sofá", disse ela.

