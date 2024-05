Reprodução/Instagram Andressa Urach diz que vai continuar com conteúdo +18 quando engravidar

Nesta semana, Andressa Urach contou que quer engravidar do namorado, o ator pornô Lucas Matheus, e que, inclusive, já parou de tomar a pílula anticoncepcional. Agora, ela abriu o jogo sobre os planos para durante a gestação.

A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, nesta quinta-feira (23), e foi questionada por um seguidor se pretende continuar gravando seus conteúdos adultos quando estiver grávida. Ela respondeu:

"Enquanto eu estiver grávida, vou continuar produzindo conteúdo solo e com o Lucas, pai do meu baby. Com outros criadores de conteúdo, para preservar o neném, não. Mas depois que eu me recuperar, que passar a fase da quarentena, que eu estiver bem com meu corpo, aí sim a gente volta as collabs, eu volto a gravar com os criadores de conteúdo".

Urach já é mãe de Arthur, de 19 anos, e Leon, de 2, e disse que planejava ser mãe de novo daqui alguns anos, mas explicou por que preferiu adiantar a decisão.



"Eu sempre quis ser mãe de três. Eu tinha colocado que em quatro ou cinco anos eu seria mãe, mas não tinha conhecido o Lucas. Então, já que estamos juntos e vivendo essa fase maravilhosa, eu tenho certeza que ele vai ser um ótimo pai", declarou.

A influenciadora assumiu o namoro com Lucas em fevereiro deste ano. Os dois se conheceram em uma gravação +18 com outros dois rapazes.

