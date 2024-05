Reprodução Andressa Urach quer ser mãe pela terceira vez

Andressa Urach, de 36 anos, quer ser mãe pela terceira vez. A criadora de conteúdo adulto anunciou pelo Instagram, na segunda-feira (20), que já colocou em prática os planos de ter um bebê com o namorado, o ator pornô Lucas Matheus. "Parei ontem de tomar remédio. Vamos começar a tentar um neném", contou Andressa.

Reprodução/Instagram Andressa Urach planeja um bebê com o namorado: 'Parei de tomar remédio'

A influenciadora assumiu o namoro com o ator de 27 anos em fevereiro. "Oficialmente namorando. Nosso relacionamento é aberto, mas somente com a autorização um do outro para se relacionar com outras pessoas. Obs.: que fique claro, sou ciumenta, então nas gravações héteros não tem cena de beijo", disse ela na ocasião.

Os dois se conheceram em uma gravação com outros dois rapazes. Neste mês, o casal começou uma turnê de sexo ao vivo em casas noturnas.

Andressa já é mãe de Arthur, de 19 anos, e Leon, de 2, do breve relacionamento com o oficial de Justiça Thiago Lopes, com quem ainda é casada legalmente. O caçula está sob a guarda do pai. Já Arthur é filho dela com o ex-marido Tiago Costa. Urach contou há algum tempo que o primôgenito tem anos de pensão atrasada e não quer contato com o pai.

Vale mencionar que Arthur, inclusive, é quem ajudava a mãe nas gravações de conteúdos para plataformas adultas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp