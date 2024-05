Reprodução/Instagram Sérgio Hondjakoff volta aos estúdios Globo e almoça com diretor artístico da emissora, Fred Mayrink

O ator Sergio Hondjakoff, de 39 anos, voltou aos estúdios Globo na terça-feira (21), após mais de uma década desde sua última novela na casa.

Na visita, ele participou de um almoço com o diretor artístico Fred Mayrink, acompanhado do terapeuta Sandro Barros, que acompanha o processo de reabilitação do ator contra dependência química - em de maio, o ator celebra dois anos de sobriedade nas redes sociais.

“Momento muito especial no reencontro com o Sergio Hondjakoff com a Rede Globo. Obrigado pelo carinho Fred Mayrink. Seja a sua melhor versão. Positividade sempre”, escreveu o terapeuta ao publicar um foto do encontro nas redes sociais.

Hondjakoff ficou popular nacionalmente no início dos anos 2000 por interpretar o personagem Cabeção, por cinco temporadas da novela adolescente “Malhação”, da TV Globo. Ele chegou a contracenar com grandes nomes, como Fernanda Souza, Danni Suzuki, Cauã Reymond e Ícaro Silva.

Após sua saída de Malhação, o ator chegou a fazer participações especiais na novela teen, até ingressar, com papéis menores, em outras produções, como a novela Pé na Jaca, os humorísticos Sob Nova Direção e Toma Lá Dá Cá, e a novela Casos e Acasos, de 2008. Em 2009 o ator fez sua última novela, Bela, a Feia, na Record.

Sérgio Hondjakoff interpretou o personagem Cabeção, um dos mais populares da novela por cerca de 5 anos Reprodução Sérgio Hondjakoff e Fernanda Souza Reprodução/Globo Cauã Reymond e Sérgio Hondjakoff Reprodução/Globo Danni Suzuki e Sérgio Hondjakoff Divulgação/João Miguel Júnior/Globo Ícaro Silva e Sérgio Hondjakoff Reprodução/Globo