Reprodução: iG Minas Gerais Julio Cocielo

Denunciado pelo MPF (Ministério Público Federal) , o youtuber e influencer Julio Cocielo foi absolvido das acusações de racismo e incitação ao ódio. A decisão ficou a cargo do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A defesa de Cocielo alegou que ele é "negro" e que seria "impossível que as falas" dele "se enquadrassem como racismo".





A denúncia movida pelo MPF mostrava algumas postagens feitas pelo Youtuber em redes sociais como o antigo Twitter entre novembro de 2010 e junho de 2018. Nas publicações, Julio compartilhava conteúdos racistas sobre povos africanos e pessoas negras, como o jogador Mbappé .





"Por que o Kinder ovo é preto por fora e branco por dentro? Porque se ele fosse preto por dentro o brinquedinho seria roubado", dizia um dos conteúdos. "Não comi nada hoje, me sinto um africano", declarava ele outra publicação.





Além de ter afirmado que Cocielo é "negro", a defesa do youtuber justificou que estas e outras postagens foram feitas em um contexto de "produção artística e humorística". Os argumentos ainda se ancoravam no direito constitucional de liberdade de expressão.





“O réu afirmou em seu interrogatório não ter agido com a intenção de ofender qualquer raça ou etnia, mas apenas imbuído do intento de ser engraçado, de divertir a sua plateia, em seu ‘palco’. As testemunhas confirmaram que o acusado nunca demonstrou comportamento ou atitude racista. Cabe ressaltar que não houve notícias, durante a fase investigativa ou em juízo, de que o réu tenha tido uma conduta social discriminatória ao longo de sua vida, com episódios envolvendo a prática de racismo”, escreveu o juiz Rodiner Roncada.







Em relação à afirmação de que seria negro, o juiz citou a família "afrodescendente" do youtuber. "Não há nada nos autos que denote que o acusado, cuja família é afrodescendente, tenha tido a intenção de fazer piada com o intuito deliberado de atingir a comunidade negra (da qual faz parte, inclusive), a fim de incitar comportamentos racistas”, concluiu Rodiner Roncada. Vale ressaltar que ainda cabe recurso do Ministério Público Federal ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp