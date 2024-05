Reprodução/Instagram Paloma Duarte completa 47 anos de vida e pede presente aos fãs

Paloma Duarte está celebrando seu aniversário de 47 anos nesta terça-feira (21) e, para celebrar, compartilhou uma série de cliques em que aparece sorridente, além de fazer um pedido especial aos fãs.

A atriz, filha de Débora Duarte, pede que seus seguidores que queira lhe dar um presente de aniversário, o façam como uma doação para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

“Quero agradecer a todos que entupiram minhas dms com tanto carinho. Pra você que me segue aqui e me acompanha por anos, deixo o meu pedido de presente!”, escreveu ela, deixando uma lista de itens essenciais, como alimentos de cesta básica, ração para pets, produtos de limpeza, entre outros.

"Qualquer valor é mais que bem-vindo. Por favor, não parem de doar: Material Limpeza; Material higiene pessoal; Alimentos / Cestas Básicas; Brinquedos infantis; Ração”, ela acrescentou ainda duas chaves Pix para quem desejar ajudar na compra das cestas básicas: @artistaspeloriogrande e contato@institutopollyoliveira.org

Nos comentários, fãs e amigos, anônimos e famosos, deixaram mensagens carinhosas para a atriz. “Feliz Aniversário! Muitas alegrias, saúde, conquistas e amor!”, escreveu o ator Eriberto Leão. “Parabénssss sabugooooo! Um ano lindo pra você. Tudo de melhor sempre!”, felicitou Larissa Manoela. “Felicidades, saúde, tudo de bom", escreveu a atriz Beth Goulart.

