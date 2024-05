Reprodução Filho de Roque entrou em desespero após fake news da morte do pai

A família de Roque, do SBT, foi surpreendida na última segunda-feira (20) após surgir um anúncio falso da morte do assistente de palco. Nesta terça-feira, Janilda, esposa do animador, relatou que o filho do casal entrou em desespero ao ver a notícia falsa. O veterano está internado na UTI desde o dia 18 de maio, quando sofreu um desmaio que provocou sangramento intracraniano.

Durante a exibição do programa "Chega Mais" (SBT) desta terça-feira, Janilda conversou com a repórter Ariany Rolim e aproveitou para desmentir a informação errada.

"Pior que meu filho em casa, sozinho, ligou para mim desesperado, chorando, perguntando se era verdade. ‘Mãe é verdade? Meus amigos me mandando os pêsames. Meu pai morreu?’. Eu falei assim não filho, ele tá bem. Tirei foto, foi aonde ele acalmou. Fui para casa e ele [filho] abriu o portão em prantos, chorando", relatou a matriarca.

Esposa de Roque dizendo ao vivo no "Chega Mais" que seu filho ligou chorando pra ela após receber a notícia que seu pai tinha morrido. Mas Roque está bem 🙌🥺 #ChegaMais pic.twitter.com/OpD2AAu2y4 — Brenno (@brenno__moura) May 21, 2024

Ainda na tarde de ontem, Roque apareceu pela primeira vez para confirmar a sua recuperação. O veterano surgiu em vídeo exibido no programa "A Tarde é Sua" (Rede TV!).

"Infelizmente, na semana passada, fui almoçar com a minha família e tive um pequeno acidente, eu desmaiei, vim parar nesse hospital. Tem uma equipe maravilhosa, estão me dando atenção. Podem ficar tranquilos, eu estou bem. Deus e Nossa Senhora Aparecida estão me ajudando", tranquilizou.

