Reprodução Drake Bell chora ao recordar abusos sexuais que sofreu na adolescência

Drake Bell virou assunto nas redes sociais ao revelar pela primeira vez os abusos sexuais que sofreu do produtor de elenco Brian Peck aos 14 anos . Durante do documentário 'Quiet on Set', o ator de 'Drake & Josh' abriu o coração sobre o caso.

Recentemente, o artista se emocionou ao ser questionado sobre o diria se pudesse conversar com o adolescente que foi naquela época.

"[Diria] que vai ficar tudo bem. 'Você vai encontrar forças", contou ele às lágrimas no programa de TV norte-americano Today.

Ele explicou que decidiu quebrar o silêncio sobre os abusos como parte do processo de superação do trauma. "As coisas estavam saindo de controle para mim, pessoal e mentalmente. Talvez isso [falar abertamente sobre o assunto] possa ajudar no processo de cura, e também ajudar outras pessoas que passaram pelas mesmas situações ou por situações semelhantes".

"Aprendi que não estou só. Convivi por muito tempo com a ideia de que estava sozinho nisso. Agora, posso ver tudo isso de forma mais clara. Hoje consigo voltar [ao passado] e conversar com aquele garotinho", completou ele.

Além disso, Drake declarou que o filho, de 3 anos, foi a principal motivação para superar. "À medida que ele cresce, minha esperança é que ele seja capaz de dizer: 'Sim, meu pai passou por isso. E o homem que conheço hoje é um herói para mim'", desabafou.





