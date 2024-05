Reprodução Instagram - 21.5.2024 Máximo García faz despedida de solteiro com noiva e mais 15 mulheres

Prestes a se casar, o ator de conteúdos adultos Máximo García viralizou nas redes sociais ao contar que fez uma despedida de solteiro ao lado da própria noiva, a brasileira Luiza Marcato, e outras 15 mulheres, que também são criadoras de conteúdo adulto.



A festa, que antecede o casamento dos influenciadores +18, ocorreu em uma mansão de luxo, em São Paulo. Conhecido pela produção de vídeos pornográficos no OnlyFans , o casal revelou aos fãs que fará uma espécie de reality na plataforma para mostrar os preparativos para o casório.





Dentre os convidados para o evento, os destaques são de outros atores que fazem conteúdos adultos. As 15 mulheres que participaram da despedida de solteiro devem marcar presença na oficialização da união de Máximo Garcia e Luiza Marcato, que terá um gasto milionário, segundo os noivos.





A dupla é conhecida mundialmente pelos vídeos eróticos que publicam em plataformas +18 . Máximo, por exemplo, já arrematou o Oscar do pornô pela atuação em vídeos pornográficos, além de já ter sido contratado por grandes produtoras deste tipo de conteúdo.





Luiza Marcato também é outra atriz conhecida não somente pela trajetória na pornografia. Antes de se dedicar exclusivamente aos vídeos de conteúdo adulto, Marcato trabalhou na RedeTV! como uma das atrizes que faziam pegadinhas na emissora.

