Reprodução Tony Ramos apresenta melhora importante em quadro clínico, diz boletim

Tony Ramos apresentou uma importante melhora no quadro clínico após passar por uma segunda cirurgia no domingo (19) . De acordo com o boletim médico desta segunda-feira (20), o ator está estável.

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos se recupera da segunda cirurgia realizada pelo Dr. Paulo Niemeyer, na data de ontem (19/05), após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. Hoje (20/05), o paciente foi submetido ao exame de tomografia, que apontou importante melhora na evolução do quadro clínico", afirmou a assessoria do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

Além disso, a equipe detalhou o estado de saúde do artista. "Tony Ramos encontra-se estável, lúcido, acordado e respira sem o auxílio de aparelhos".

No domingo (19), o ator submetido a uma segunda cirurgia neste domingo (19) após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos.

Primeira cirurgia

Na última quinta-feira (16), Tony Ramos se sentiu mal e foi internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro . Ele passou por uma cirurgia para drenar um hematoma subdural, comandada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, tratada como bem-sucedida.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp " data-mce-href=" Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp "veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp