Reprodução/Globoplay Susana Vieira revela sofrer de duas doenças incuráveis

Susana Vieira revelou em entrevista ao Fantástico, no último domingo (19) que está com leucemia linfocítica crônica e anemia hemolítica autoimune, o que torna sua condição incurável, sem a possibilidade de transplante. Apesar de tudo, a atriz afirma que “está em paz”.

"Eu tenho Leucemia Linfocítica Crônica que é uma doença que não tem cura e não adianta fazer transplante de medula. Eu tenho uma outra doença de sangue que chama Anemia Hemolítica Autoimune. É óbvio que, à medida que você vai ficando com mais idade, você fica preocupada", disse Susana.

“Essa doença parece que foi Deus que me deixou em paz ou eu estou mais em paz, talvez. Elas estão em remissão”, continuou.

A atriz destacou que consegue transferir suas emoções pessoais para suas personagens, o que a faz se sentir mais viva. "Tem alguma coisa espiritual que entra dentro de mim e me faz fazer esses personagens. Eu consigo talvez botar a tristeza da minha vida pessoal, de muitas vezes não ter dado certo o casamento, ou ter passado por momentos de doença, eu consigo me alegrar porque aqui, dentro de um estúdio, estou mais viva do que nunca”.

Ela ressalta ainda que ter disciplina a ajuda a viver como realmente é, negando qualquer procedimento estético. "A disciplina que me trouxe até hoje. Com 81 anos, eu estar assim, isso é disciplina, é ginástica, é mental. Faço exercícios, como de tudo. Esse negócio de fazer coisas na cara não me chama atenção porque não precisei".

