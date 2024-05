Reprodução/Instagram Patricia Moreira publicou registro de almoço com o namorado, Olin Batista, em restaurante no Rio de Janeiro

Olin Batista, filho de Luma de Oliveira e Eike Batista, fez uma aparição rara nas redes sociais, ao lado da namorada, a modelo Patricia Moreira.

“Meu amor”, escreveu a modelo na legenda das fotos em que o casal aparece sorridente em um restaurante no Rio de Janeiro. Apesar das raras aparições online, Olin e Patricia estão juntos há quase dois anos.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios ao casal, além desejarem felicidades. Patricia esteve longe das redes sociais por quase dois anos, recentemente ela explicou o motivo do afastamento.

“Desde a adolescência eu já estava exposta a esse mundo virtual e dividindo minha vida com vocês. Muitos de vocês me acompanham desde novinha e viram todo o meu crescimento pessoal. Dividi com vocês aqui vários momentos importantes da minha vida, mas chegou um momento que tudo parou de fazer sentido para mim e eu quis buscar novas experiência”, desabafou.

“Durante esses dois anos eu mudei totalmente as minhas prioridades e foquei na minha evolução como pessoa, como mãe, e também como profissional. Sabe aquela busca pelo seu propósito? Eu ficava me perguntando qual era o meu, e hoje eu me encontro muito mais perto dele do que nunca”, continuou a modelo, que é mãe de Antônio, de 6 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Igor Adamovich.

“Gostaria de recomeçar aqui na internet dividindo com vocês tudo que eu aprendi e estou aprendendo a cada dia que passa. Espero poder agregar na vida de vocês que já me seguem aqui e na de quem ainda não me conhece também”, finalizou.

Patricia Moreira publicou registro de almoço com o namorado, Olin Batista, em restaurante no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram

