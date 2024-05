Reprodução YouTube Príncipe Harry demonstra prática terapêutica

O príncipe Harry , de 39 anos, surpreendeu o público ao contar que fazia terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). No Brasil, a prática é conhecida como Dessensibilização e Reprocessamento através do Movimento dos Olhos.



O membro da realeza britânica fez a revelação durante a série documental “O Meu Lado Invisível”, disponível no catálogo da plataforma de streaming Apple TV+ . Harry afirmou que esta vertente terapêutica o auxiliou na superação de traumas após a morte da mãe, Diana, Princesa de Gales, em 1997.





Como funciona?

De acordo com o “Daily Mirror”, a busca pela prática, popularmente chamada como “terapia da batida”, aumentou depois do pronunciamento do príncipe no documentário. O veículo entrevistou a especialista Christine Gibson para comentar o assunto.



“A forma como eu explico para os pacientes é a autoacupressão, usando as linhas meridianas que afetam a emoção. É um tratamento pautado em evidências para trauma, ansiedade, desejos e dor”, disse ao portal.



“Você imagina o formato, o peso e outras características de um recipiente que pode conter suas memórias traumáticas ou emoções que causem angústia. Com isso, você armazenaria tudo neste recipiente e decidiria onde colocá-lo, de forma metafórica”, acrescentou em entrevista ao “Daily Mirror”.

