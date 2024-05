Foto: Reprodução/Instagram Fabiana Justus comemora mêsversário do caçula

Uma sequência de fofura! Fabiana Justus, de 37 anos, compartilhou com os seguidores neste domingo (19) o mêsversário do filho Luigi, que está completando nove meses de vida.



Vestido de "Peter Pan", o caçula encantou a web ao surgir na festa, que teve como tema "Pirata". A família inteira entrou na temática e se fantasiou como os personagens do filme.

Além do menino, a influenciadora também é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, todos fruto do casamento dela com Bruno D'Ancona.

No sábado (18), a filha de Roberto Justus surpreendeu os próprios familiares, quando surgiu no aniversário de 4 anos da irmã caçula, Vicky. O reencontro foi marcado pela emoção dos parentes, que não seguraram as lágrimas.

Por estar em meio ao tratamento contra a leucemia, Fabiana não se aproximou muito dos familiares que estavam na festa. “Minha mãe ficou num mix. Muito feliz por me ver e com a preocupação de eu não chegar muito perto de ninguém, mosquitos, etc.", pontuou ela, citando a mãe Sacha Chryzman.

A filha de Roberto Justus, que passou por um transplante de medula óssea, explicou aos seguidores que recebeu autorização médica para o encontro familiar. Fabiana Justus trata a doença desde janeiro deste ano, época em que tornou o diagnóstico público.