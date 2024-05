Reprodução Carlinhos Maia e o marido





Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães, surpreenderam os seguidores neste sábado (18) ao aparecerem em um antigo registro 14 anos mais novos, sem nenhum procedimento estético que eles realizaram ao longo dos últimos anos.

"Quando trabalhávamos de radialista há 14 anos", escreveu o influenciador Lucas ao compartilhar a foto nos Stories do Instagram.

Reprodução/Instagram Lucas Guimarães e Carlinhos Maia





Juntos desde 2009, o casal viveu idas e vindas durante o relacionamento. Eles assumiram o romance aos fãs em 2019 e casaram em agosto do mesmo ano. Os dois chegaram a terminar o casamento em outubro de 2022, mas reataram em janeiro de 2023.

Recentemente, Lucas desabafou na internet após reagir a um post de Carlinhos Maia, sobre seu ex-namorado, Pedro Marinho. "Cansado de ser chamado de besta, corno manso e um monte de coisas por uma galera infeliz, vão se f*der", postou.

Em seguida, o marido do humorista negou que a atitude foi motivada por ciúmes. "Eu me garanto. Não estou com Carlinhos por nada além do amor. Não preciso [ter ciúme], nem ele. Cansado de acharem que sou trouxa ou aceito tudo. Realmente não me conhecem", afirmou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp