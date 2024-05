Reprodução/Twitter Duda Nagle

Conhecido pelos galãs e vilões que interpretou em novelas brasileiras , o ator Duda Nagle , de 41 anos, surpreendeu o público na última quinta-feira (16), quando revelou que quase comeu uma barata enquanto estava em uma lanchonete.



O artista relembrou o caso em entrevista ao podcast “Inteligência Ilimitada”, no qual participou ao lado da matriarca, Leda Nagle , de 73. Segundo o pai de Zoe, fruto da antiga relação com Sabrina Sato , ele não comeu a barata por conta da temperatura do lanche, que estava quente e o fez tirar da boca.



“Dei a primeira mordida e estava muito quente. Aí soltei [o lanche] e ele caiu de cabeça para baixo. Tinha uma barata enorme chapada no pão! E a minha dentada estava a um milímetro da patinha da barata, que era peluda", explicou o ator .



Duda Nagle destacou que, mesmo com a situação nojenta, acabou conseguindo voltar a consumir no estabelecimento. Ele afirmou que demorou para comprar outros lanches, mas ressaltou que ganhou vouchers para consumir os produtos da lanchonete. “Para resolver essa história, me deram um monte de vouchers. Demorei anos, mas voltei a comer tranquilamente”, finalizou.

