Reprodução/Instagram MC Daniel engata affair com ex de jogador de futebol

Parece que a fila andou para MC Daniel. Depois de Mel Maia, Yasmin Brunet e Jade Picon, o funkeiro estaria vivendo um affair com a influenciadora e empresária Lorena Maria. A moça é ex crush de Vinícius Jr. e ex-mulher do DJ Rennan da Penha.

Segundo publicação do jornal EXTRA, a influenciadora estaria sendo vista no condomínio do MC com frequência no último mês, mas internautas acreditam que o romance começou há mais tempo. Lorena, inclusive, já conheceu os avós de Daniel. De presente para a avó do novo affair, ela levou produtos de cabelo de sua marca. Apesar disso, o casal se mantém discreto quanto ao status do relacionamento.

Recentemente, MC Daniel se envolveu em uma saia justa durante participação no podcast "PodDelas", para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Tudo porque Yasmin Brunet, que participava da gravação, disse que se batessem R$ 1 milhão em doações, ela e Daniel dariam um beijo na boca. O funkeiro ficou vermelho e declarou: "Vocês gostam e ver o circo pegar fogo. Aceito".

Veja fotos de Lorena Maria:

