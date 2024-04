Google Noticias MC Daniel e Jade Picon posam com bebê e brincam: ‘Adotamos’

O funkeiro, que está solteiro, tem o sonho de ser pai e não esconde esse assunto de seus fãs Ser pai é uma das prioridades na lista de MC Daniel e o funkeiro deu um susto nos seguidores nesta sexta-feira (19). Ele postou uma foto ao lado de uma criança e Jade Picon , brincando como se eles fossem uma família.

“Querido diário, adotamos uma criança”, legendou o cantor. Ele também gravou um vídeo da atriz com a pequena nos braços e escreveu: “Já pensou a Jade mamãe?”. No entanto, a bebê é filha de um amigo do Falcão do Funk.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a possibilidade dos artistas estarem juntos, apesar de eles já terem explicado que são apenas amigos.

“Proibido shippar?”, comentou um seguidor. “Mel Maia, Yasmin Brunet, Jade Picon… só as mais lindas na lista dele”, opinou outro. “Imagina um filho deles dois que perfeição”, disse um terceiro. “Querido diário, como queria ver o Fafá com a Jade”, pediu mais um.

Nesta semana, o músico, de 25 anos, falou sobre seus sonhos de viver a paternidade. Ele foi convidado para Brunet Cast durante a tarde, se emocionou ao falar sobre a meta de formar uma família e admitiu que considera ter filhos, algo mais importante que uma carreira de sucesso.

“O meu maior sonho da vida é ser pai, desde quando era pobre. Hoje, mais que tudo, todos os dias sonho e peço a Deus um filho”, disse o participante do Dança dos Famosos, com os olhos marejados. “Só de falar fico com vontade de chorar. É meu sonho ter uma criança para cuidar, amar, dar carinho… Ser pai é um sonho do meu coração desde sempre”.

