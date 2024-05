Reprodução Instagram Pedro Scooby

O ex-BBB e surfista Pedro Scooby , de 35 anos, usou as redes sociais para revelar que dois amigos dele foram diagnosticados com H1N1 depois do trabalho voluntário que fizeram no Rio Grande do Sul . Ele ainda contou que tomou duas vacinas: uma antitetânica e outra contra Hepatite.



“Hoje tomei duas vacinas, uma em cada braço, porque a gente teve uma baixa gigante no nosso time. Dois estão com H1N1, um está no hospital. Graças a Deus, eu estou bem, só tomei as duas vacinas, uma antitetânica e outra contra a Hepatite”, explicou o ex-marido de Luana Piovani .



Saiba mais sobre a gripe

Causada pela cepa do vírus H1N1, a infecção respiratória em humanos é conhecida também como gripe suína. Isso porque o contágio inicial começou entre porcos.



Voluntariado

Pedro Scooby estava no Rio Grande do Sul para prestar apoio aos desabrigados pelas fortes chuvas e enchentes que atingiram o estado nos últimos dias. Em meio ao trabalho voluntário, o surfista rebateu as críticas que recebeu . Scooby já deixou o RS e retornou ao Rio de Janeiro.

