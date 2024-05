Reprodução/Instagram Davi rebate cobranças de comprovantes de doações para o RS: 'Racismo'

Davi Britto resolveu se pronunciar sobre as cobranças de comprovantes de doações que vem recebendo para ajudar na tragédia do Rio Grande do Sul . O campeão do BBB 24 divulgou o próprio Pix para arrecadar dinheiro.

Em uma live, o baiano acusou os internautas de racismo pelos pedidos diários de prestação de conta.

"Eu sei o nome disso. É racismo. É porque é um preto que tá fazendo, aí querem pedir nota fiscal. Bora no Ministério Público para confiscar Davi para ver se ele tá roubando dinheiro", disse ele no Instagram.

O influenciador apontou que não vê a mesma atitude com outras celebridades. "É porque é um preto, porque várias pessoas estão fazendo e ninguém tá cobrando nada de ninguém. Só estão vindo cobrar de mim porque eu sou preto. Agora, não se preocupe, não, vamos continuar ajudando, de puro, grato e sincero coração", completou.

Na sequência, ele declarou que vai, sim, divulgar os comprovantes. "Se quiser nota fiscal, eu tenho aqui. É só me pedir no zap. Ou então me chama lá no privado [do Instagram] que eu te dou".

Após internautas exigirem do Davi as notas fiscais das doações, o campeão do BBB 24 rebateu e afirmou que só está recebendo essa cobrança por ser preto: “O nome disso é racismo!" pic.twitter.com/W9VEx60wJK — Central Reality (@centralreality) May 15, 2024





