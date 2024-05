Reprodução/Instagram Davi diz que voltará ao Rio Grande do Sul em breve

Davi Brito está de volta a Salvador, na Bahia, após passar alguns dias ajudando vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Alvo de muitas críticas, por publicar fotos sorrindo e divulgar sua própria conta bancária como Pix para arrecadar doações, o ex-BBB explicou o motivo de ter voltado para casa.

Nas redes sociais, internautas chegara a apontar que ele teria saído do Estado após ser hostilizado em um dos hospitais que visitou. Em live no Instagram na noite de sábado (11), o baiano revelou que precisa resolver problemas pessoais e que foi muito bem acolhido, avisando que voltara ao RS para ajudar o mais breve possível.

"O povo quer me derrubar a qualquer custo. Só voltei para casa para vir ver minha mãe, e o povo publicou dizendo que fui hostilizado, mentirosos", disse ele. "O povo do Rio Grande Do Sul me recebeu muito bem. O povo do Rio Grande do Sul me acolheu, e eu vou voltar para ajudar esse povo novamente."

Ele ainda pediu que os seguidores que desejam ajudar os gaúchos não precisam mais doar em seu Pix pessoal, já que ele já não está mais presente para comprar os itens necessários.



Davi desmente mais uma fake news, que teria saído do Rio Grande do Sul por ser hostilizado, também avisa que vai voltar quarta feira pra cidade e deixa recado para os haters:



“Eu sou humano, vou continuar errando, sim. E com meus erros vou aprender, vou seguir em frente e com… pic.twitter.com/isFvj81Z6Y — mauro henri (@xtinohenri) May 12, 2024