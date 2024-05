Reprodução/Instagram Brincadeira de Rihanna com o filho chama a atenção da web; veja vídeo

Rihanna foi assunto nas redes sociais ao comemorar o aniversário de dois anos do filho, RZA. Em momentos raros, a cantora apareceu ao lado do herdeiro, do namorado A$AP Rocky, e do caçula, Riot , de oito meses.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a artista surge em uma sessão de fotos com a família e um detalhe na relação com o primogênito chamou a atenção.

Enquanto fotografava, a diva pop pegou RZA pelos pés e ficou chacoalhando de um lado para o outro. A cena deu o que falar entre os internautas.

"O jeito como ela tá segurando o RZA", apontou um; "Ela com certeza é a mãe divertida", opinou outro; "O bebê amando ser chacoalhado", brincou um terceiro.

the way rihanna held rza 😭 pic.twitter.com/tG3o87lXkW — 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) May 12, 2024





They officially the cutest parents in the world❤️ pic.twitter.com/R3CSsxrUht — N E D U (@Nedu1313) May 12, 2024





