Marcelo de Assis Registros raros de Rihanna com os herdeiros encantam a web; veja

A cantora Rihanna é reservada quando o assunto é a família e principalmente os filhos. Apesar disso, nesta segunda-feira (13), o rapper A$AP Rocky surpreendeu ao publicar registros inéditos e raros da artista no núcleo familiar com os herdeiros. O casal é pai de RZA, 2 anos, e Riot, de 8 meses.



O primogênito do casal, o pequeno RZA, completou 2 anos nesta segunda-feira. Diante disso, o garoto ganhou uma dedicatória do pai A$AP Rocky no Instagram, onde Rihanna aparece no papel de mãe com os pequenos no colo.

"O mais feliz aniversário ao meu pequeno e primogênito RZA", escreveu o rapper, adicionando um álbum de registros da família.

A publicação movimentou as redes sociais e internautas ficaram encantados com a nova atualização. "Um milagre aconteceu, ela está deixando o mundo ver as crianças", escreveu uma usuária do Instagram. "O RZA é a cara do pai, mas ele tem alguns traços da Riri", anotou outra.

"Muito lindo os Rihannos", brincou outro. "Meu Deus, [eles são] tão piticos", elogiou uma quarta.