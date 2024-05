Reprodução/Instagram Pivô da separação de Gracyanne e Belo defende a modelo após polêmica

Gilson de Oliveira saiu em defesa de Gracyanne Barbosa após a separação dela com Belo. O personal trainer viveu um affair com a influenciadora no meio da crise no casamento dos artistas.

No perfil do Instagram, o profissional abriu o jogo sobre não expor o romance que viveu com a musa fitness e se pronunciou contra os ataques que recebeu.

"Sempre vou tratar com muito respeito, por isso que nunca saiu nada da minha parte. É uma mulher admirável. A galera que torce por ela sabe o quanto o coração dela é bom. Não curto a maneira com a que ela está sendo julgada. Até porque, quem nunca errou que atire a primeira pedra", disse ele.

Em entrevista, Gilson confirmou ter se envolvido com a musa fitness e disse que os dois ficaram juntos e que os dois ficaram juntos de fevereiro a agosto de 2023.

De acordo com o personal, os dois estavam solteiros na ocasião e que a relação era de conhecimento de pessoas próximas, entre elas o próprio Belo. "Nunca ficou explícito, mas todos acreditavam que existia. Tivemos um relacionamento. Acredito que durou de fevereiro até agosto. Não era nada por interesse financeiro", disse Gilson.

