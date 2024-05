Reprodução/Instagram Zé Felipe chama Jade Picon de 'enjoada' e analisa affairs de João

Zé Felipe abriu o jogo sobre os affairs do irmão João Guilherme durante o programa 'Sabadou com Virginia'. O cantor analisou os antigos e novos relacionamento do ator e definiu a 'mais chata'.

A esposa e apresentadora colocou o marido na parede para expor as personalidades das famosas.

"Chata, não, né. Enjoada. É Jade [Picon]. A Jade não é chata, ela é enjoadinha", disse ele sobre a influenciadora.

Já sobre Larissa Manoela, ele revelou que não teve contato. "Larissa eu vi duas vezes na minha vida".

Zé Felipe também falou de Bruna Marquezine, apontada como nova affair de João . "Bruna Marquezine não sei se ele está namorando", afirmou.

João Guilherme não assume um namoro de forma pública desde agosto de 2021, quando ele e Jade Picon terminaram o antigo relacionamento.

