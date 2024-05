Reprodução Steve Buscemi

O ator Steve Buscemi estava passeando pela Baía de Kips, em Nova York, na quarta-feira (8), quando foi atacado por um homem em plena luz do dia. O astro sofreu um inchaço no rosto e no olho esquerdo, precisando ser lavado para o Hospital Bellevue para tratamento.

Segundo a Polícia de Nova York, o ataque aconteceu por volta das 11h48, em frente à 369 Terceira Avenida. Após dar um soco em Buscemi, o homem considerado desequilibrado conseguiu escapar e está foragido.

“Steve Buscemi foi agredido no centro de Manhattan, outra vítima de um ato aleatório de violência na cidade”, disse o assessor ao jornal The Post. “Ele está bem e agradece os votos de boa sorte de todos, embora esteja extremamente triste por isso acontecer enquanto caminhava pelas ruas de Nova York.”



“Eu vi que ele estava com uma mulher e então, pelo canto da janela, o vi tropeçar e cair para trás”, disse uma testemunha ao The Post. “Ele imediatamente se levantou e correu na direção oposta. Não vi quem bateu nele.”

O Departamento de Polícia de Nova York divulgou imagens de uma câmera de vigilância que mostram o suposto agressor, um homem de barba, usando boné de beisebol, camiseta azul e calça de moletom preta.



Reprodução/NYPD Suspeito de agredir o ator Steve Buscemi