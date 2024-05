Reprodução/Instagram Luiza Possi desabafa nas redes sociais após haters de internet atacarem filhos os filhos

Luiza Possi veio às suas redes sociais nesta segunda-feira (13) para fazer um desabafo sobre ataques que seus filhos, Lucca, de 4 anos, e Matteo, de 3, veem sofrendo de haters (odiadores) nas redes sociais. A cantora afirmou que irá processar os autores.

"Bom dia, estou passando aqui para dizer que ontem foi um dia bem delicado. Fora das redes sociais eu tive um dia maravilhoso com amigos, família, mãe, filhos, marido. Foi incrível! Mas dentro desse mundo aqui por onde a gente fala, por onde a gente conversa, foi o pior dia da minha vida. Porque se você quer falar mal de como eu me visto, do que eu canto, do que eu faço, problema seu. Agora você falar mal dos meus filhos, eu vou achar você, eu vou até você, eu vou caçar você, eu vou processar você, eu vou atrás de você", começou a artista.

"Você falar mal dos meus filhos, você está falando mal da parte mais preciosa, mais delicada da minha vida, da parte mais forte e mais vulnerável de mim. E essa parte não pode ser acessada e é por isso que, a partir de hoje, eu volto sim à internet, porque aqui é o meu trabalho, aqui é o lugar onde eu me comunico com as pessoas que me amam... Eu nunca mais vou ler um comentário, não comentem nas minhas fotos", pediu.

"Quem me conhece, escreve nos meus Stories. Quem não me conhece, eu nunca mais vou ler o que você escreve para mim. Você nunca mais vai me atingir com o seu comentário podre, que diz muito mais sobre você do que sobre mim”, continuou.

“A internet hoje é uma terra de ninguém, é uma terra de pessoas invejosas que infelizmente nunca vão conseguir ter ou ser as pessoas que a gente é, pessoas do bem, as pessoas que fazem o bem, que se importam com os outros, que estão lutando, que estão correndo, que estão trabalhando, que estão de lá para cá, daqui para lá, cuidando de filho, fazendo o mundo ser melhor", disse.

"A internet hoje é uma militância feita para odiar o próximo. Infelizmente a humanidade não tem cura, a humanidade se perdeu. Graças a Deus, eu estou fazendo esse vídeo para você, que como eu, ainda resiste, ainda existe e ainda quer ter o seu lugar de fala. Eu pensei muito sobre nunca mais abrir a internet, eu desinstalei o Instagram. Mas depois eu repensei e vi que isso aqui é o meu trabalho, é a minha ferramenta de trabalho e ninguém, ninguém vai me derrubar. Vocês precisam de muito para me derrubar, e vocês não vão conseguir", avisou.

"Então eu tenho um recado para as pessoas que me amam: eu amo vocês também, vocês me fortalecem, vocês fazem com que eu resista, com que eu exista, com que eu me sinta amada e importante. É por isso que eu volto à internet, é por isso que eu estou aqui, eu resisto e você me derrubar, meu amor, está para nascer. Bom dia, boa segunda-feira", completou.

Na legenda, a cantora, que é casada com o diretor de TV Cris Gomes, acrescentou, “Bom dia. Boa segunda-feira. Vamos tentar fazer disso aqui um lugar habitável. Humano e de paz. E se alguém tiver que sair não sou eu, é você, pessoa do mal. Seu hate (ódio) bate no espelho e atinge você mesmo. Eu sigo com meu sucesso e brilho. E cercada das pessoas que me amam.”

Luiza Possi e filhos

