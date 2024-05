Reprodução/Instagram Larissa Manoela não prestou homenagem à mãe após rompimento

Larissa Manoela mostrou pelas redes sociais que passou o Dia das Mães, no último domingo (12), trabalhando. A atriz não publicou nenhuma homenagem à mãe, Silvana Taques, após a polêmica que levou ao seu rompimento com os pais.



Nos Stories do Instagram, Larissa compartilhou vários registros em um teatro no Rio de Janeiro, no qual se apresenta com a peça "A Noviça Rebelde".

Além de imagens publicadas pelos fãs, ela também postou uma foto antes de entrar no palco e escreveu: "Fazendo o que eu amo", sem fazer qualquer menção à data.

