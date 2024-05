Reprodução/Instagram Ator Paulo César Pereio morre aos 83 anos

O ator Paulo César Pereio morreu neste domingo (12), aos 83 anos, no Rio de Janeiro. Ele havia sido levado durante a madrugada para o Hospital Casa São Bernardo, já em estado grave. Ele estava em tratamento de uma doença hepática já em estado avançado.

Paulo César Pereiro era natural da cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, e ficou conhecido por seus trabalhos na TV, teatro e no cinema. Ele atuou em mais de 60 filmes, incluindo parcerias com cineastas importantes, como Glauber Rocha, Hector Babenco, Arnaldo Jabor, Hugo Carvana, Neville d'Almeida e Ruy Guerra.



Nome de destaque na pornochanchada dos anos 1980, ele trabalhou em Terra em Transe, Rio Babilônia, Navalha na Carne, Toda Nudez Será Castigada e Eu te amo. Pereio foi casado três vezes, incluindo as atrizes Cissa Guimarães e Neila Tavares, e teve quatro filhos.

Nas redes sociais, vários artistas lamentaram. “Perdemos um ícone do nosso cinema. Descansa, meu amado Pereio. Quantos trabalhos icônicos e marcantes na TV, teatro e no cinema. Paulo César Pereio era residente no Retiro dos Artistas, foi muito bem cuidado e amado. Já deixa saudades. O meu abraço na família, João Velho e Cissa Guimarães, força”, postou a atriz Zezé Motta.

Em 2023 foi lançado um documentário em sua homenagem no Festival do Rio, chamado “Pereio, eu te odeio”, dirigido pelo cineasta Allan Sieber.