Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa

Solteira, Gracyanne Barbosa exibiu o corpão bem definido nas redes sociais, neste sábado (11). Usando um top branco e um short jeans, a musa fitness deixou a barriga sarada a mostra. “Partiu”, registrou na legenda.

Gracyanne, que teve seu nome envolvido em polêmicas desde que anunciou o fim de seu casamento com Belo, chorou ao citar o ex-marido ao revelar que foi “proibida” de engravidar, devido a um contrato que fez com uma marca.

"Tive um contrato muito grande com uma marca, que não vale a pena falar qual o nome, que tinha essa exigência de que eu não podia engravidar. Na época, eu precisava financeiramente. Hoje eu não assinaria porque acho que sua vida pessoal é só sua”, comentou em entrevista ao PodCats, no YouTube.

Afastamento

Mesmo tendo o sonho de experienciar a maternidade, Gracyanne não teve filhos enquanto ainda era casada com Belo. A influenciadora entregou que a crise no relacionamento começou ainda no ano passado. Segundo ela, a rotina corrida fez com que eles se afastassem.

Leia também Além de Fernanda Paes Leme: confira as mães famosas de primeira viagem

"Sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, que não pede nada para ninguém, tudo que tem que resolver, eu resolvo, inclusive em casa. Ele [Belo] estava se afastando, não acredito que foi por falta de amor. A relação vai se desgastando mesmo. Muita gente morando em casa e, às vezes, ao invés de conversar coisas nossas, a gente estava resolvendo problemas dos outros”, destacou.

"Eu fui errada. Não demonstrei o que eu precisava. Por mais que a mulher seja forte, que ela seja poderosa e empoderada, tem hora que a gente quer um abraço. Queria que ele falasse: ‘Relaxa, amor, eu estou aqui’. Não aconteceu", continuou Barbosa.

Traição

Acusada de ter traído Belo com o personal trainer Gilson Oliveira, Gracyanne comenta que era amiga e não aluna do profissional. A influencer ainda diz que se envolveu com ele durante uma fase conturbada no casamento. "Ele não era meu personal. Ele era meu amigo na academia e foi um momento de carência, eu precisava de um cuidado. Como a gente estava brigado, acho que ele [Belo] também conheceu outras pessoas", detalhou.

Para ela, no entanto, o caso extraconjugal não foi uma traição. "As pessoas falam que foi traição, mas para mim e para ele não foi. A gente conversou sobre isso. Acho que foi errado, porque eu ainda estava casada. Me arrependo muito, não teria feito. Mesmo estando brigados, eu o magoei", argumentou.

Reconciliação?

Mesmo com supostas traições sendo expostas de ambos os lados, Barbosa não descarta uma reconciliação com o ex, mas ressalta que a decisão não depende apenas dela. "Eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente, acho que meu amor nunca vai acabar, mas ainda assim eu posso viver sem ele", concluiu.