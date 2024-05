Reprodução Whindersson Nunes revela voto após ser chamado de bolsonarista; veja

O humorista Whindersson Nunes está chamando atenção no X/Twitter devido uma sequência de publicações polêmicas envolvendo o posicionamento político e a mobilização em prol da ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (10), o comediante revoltou-se após ser chamado de bolsonarista e revelou para quem foi o voto dele nas eleições presidenciais.



Mais cedo, um internauta da rede de Elon Musk apontou que Whindersson Nunes estaria tendo atitudes semelhantes a de apoiadores do ex-presidente da república Jair Bolsonaro (PL). O comentário foi o suficiente para fazer o comediante rejeitar a associação e revelar que não votou no membro do Partido Liberal.

"Eu fiz o L, fiz mesmo, vi acontecer asfalto, luz, água, sou muito grato pelo melhora da vida dos meus avós, mas não tenho rabo preso, até resolver, pode me xingar de bolsonarista, grandes merdas", rebateu o usuário, entregando ter votado em Lula (PT).

Inicio da confusão

A confusão começou na última quinta-feira (9), quando Whindersson Nunes debochou de uma publicação da primeira-dama Janja da Silva. No caso, a mulher do presidente Lula celebrava o resgate do cavalo Caramelo, socorrido em meio às enchentes que afligem a região gaúcha.

Acontece que, além do governo federal, Whindersson também esteve mobilizado em prol do animal de grande porte. A publicação irônica levou internautas acreditarem que Nunes estaria reivindicando sua participação na ajuda.

O comentário satírico do comediante foi rebatido por Janja, que alfinetou: "Ele não sabe que já inventaram máquina de lavar roupa faz tempo, que libera o tempo das mulheres fazerem e estarem onde elas quiserem", dedicou, referindo-se ao 'meme' utilizado por Whindersson. Esse ilustra a personagem Chiara (Jade Picon), da novela Travessia, esfregando roupas na beira de um rio.





Além disso, ele também compartilhou uma publicação de Pedro Rousseff, sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff, onde o rapaz elogia as ações do governo petista em relação ao desastre no Rio Grande do Sul.

"Vai pegar gelo babão", escreveu Whindersson, insinuando a suposta bajulação de Pedro com Lula (PT). Diante disso, internautas e até mesmo o influenciador Felipe Neto passaram a criticar o comportamento do humorista nas redes sociais.

Vai pegar gelo babão https://t.co/AVRHv4fG3p — Whindersson (@whindersson) May 9, 2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp