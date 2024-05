Reprodução/Instagram Felipe Neto entra na briga de Whindersson Nunes e Janja; veja

Whindersson Nunes iniciou uma nova troca de farpas nas redes sociais após as alfinetadas com a primeira-dama Janja Lula da Silva . Tudo começou com uma indireta de Felipe Neto ao humorista no X, antigo Twitter.

"Nada contra, mas de vez em quando é bom diminuiu um pouco a lombra [efeito do uso de drogas] e abrir um maldito livro", escreveu o youtuber, sem citar o nome de Whindersson.

Na sequência, o piauiense resgatou um livro polêmico de Felipe Neto, chamado "Casa, mata ou trepa". "Vou ler um [livro] infantil", legendou ele.





Foi, então, que Felipe Neto resolveu responder ao influenciador. "Resgatar erros de quase 10 anos atrás para atacar reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o que você virou. Esse ‘livro’ foi retirado das lojas meses após lançar e reeditado em 2017. Já o seu silêncio e covardia em 2018 e 2022 permanecerão para sempre. Abraço", disparou.

Minutos depois, Whindersson se defendeu: "Tu falou do meu passado, eu falei do teu, tu tem problema que eu use droga? Porque eu não uso mais, eu fumo maconha, que tu sabe que não é, meu silêncio já está pra você há muito tempo, só vejo algo seu quando enchem o saco. Fique bem e saudável".

Resgatar erros de quase 10 anos atrás p atacar reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o q vc virou.



Esse "livro" foi retirado das lojas meses após lançar e reeditado em 2017.



Já o seu silêncio e covardia em 2018 e 2022 permanecerão para sempre. Abs. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) May 10, 2024









Tu falou do meu passado, eu falei do teu, tu tem problema que eu use droga? Pq eu nao uso mais, eu fumo maconha, que tu sabe que nao é, meu silêncio ja está pra vc a mto tempo, só vejo algo seu quando enchem o saco. Fique bem e saudável. — Whindersson (@whindersson) May 10, 2024





Entenda a briga de Whindersson Nunes e Janja

O caso ocorreu após o comediante ironizar um vídeo da mulher do presidente Lula (PT), onde ela relata os bastidores do resgate do cavalo Caramelo, que comoveu o país.

Após o vídeo de Janja ser publicado, Whindersson o compartilhou adicionando a figura da personagem Chiara (Novela Travessia) com o semblante irônico, exausta de tanto esforço.

Alguns internautas entenderam que Whindersson não gostou de Janja assumir a responsabilidade pelo socorro do animal, levando em conta que ele mesmo estava mobilizado desde o dia anterior.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp