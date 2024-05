Reprodução/Instagram Após o show de Madonna, Jax está curtindo as férias no Rio

Madonna já voltou para casa, mas um de seus bailarinos, Jax, continua no Rio. Quase uma semana após o show histórico que reuniu 1,6 milhão de pessoas em Copacabana, o dançarino decidiu aproveitar o calor da cidade maravilhosa para renovar o bronzeado e roubou a cena ao surgir com uma peça ousada.

Jax passou o dia ensolarado à beira da piscina e postou fotos usando um biquíni fio-dental de correntes. Além do bumbum de fora, o bailarino também divulgou um clique do abdômen trincado. Veja as fotos abaixo:

No show de Madonna, Jax já havia atraído olhares ao surgir vestindo uma cueca jockstrap na performance "Vogue", que contou com a participação de Anitta.

Na última semana, outro bailarino da rainha do pop também roubou os holofotes quando apareceu na praia de Copcabana com um biquíni fio-dental laranja.

Com um biquíni minúsculo, o físico torneado do bailarino ganhou notoriedade e diversos elogios nas redes sociais. "Meu sonho ficar malhado igual esse deuso", desejou um internauta. "Ele é perfeito", adicionou outro.

