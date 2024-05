Reprodução Bailarino de Madonna rouba a cena com biquíni fio-dental no RJ; veja

A presença de Madonna no Brasil é um dos principais assuntos nacionais do meio das celebridades, no entanto, o bailarino da cantora conseguiu roubar a atenção na última quarta-feira (1º). Prince ganhou destaque após a foto curtindo a praia do Rio de Janeiro viralizar nas redes sociais.



O dançarino vestiu uma calcinha fio-dental laranja para aproveitar o feriado. A cor da peça de banho também virou pauta entre os internautas, isso porque o item apresenta a mesma tonalidade da logomarca do patrocinador do show da Madonna no Rio.





Com um biquíni minúsculo, o físico torneado do bailarino ganhou notoriedade e diversos elogios nas redes sociais. "Meu sonho ficar malhado igual esse deuso", desejou um internauta. "Ele é perfeito", adicionou outro.

De forma inédita, Madonna se apresentará na praia de Copacabana no sábado (4). O show marcará uma das maiores apresentações da "The Celebration Tour", turnê mundial que comemora os 40 anos de carreira da cantora pop. A previsão é que o evento gratuito comece às 21h45, com duração de 2h.