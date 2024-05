Reprodução Paramount/ Instagram Sylvester Stallone promove leilão com relógios de luxo

Conhecido pela trajetória em filmes de ação na indústria cinematográfica, o ator Sylvester Stallone , de 77 anos, surpreendeu o público ao anunciar que desapegaria de alguns relógios de luxo dele. Sylvester fará um leilão organizado pela instituição de leilões Sotheby's.



Uma das peças leiloadas por ele foi usada durante as filmagens de “Os Mercenários 2” (2012), longa-metragem que estrelou. Trata-se do modelo Panerai Luminor Submersible 1950 PAM00382, de acordo com o “DailyMail”.



Além da peça usada no filme, o astro da franquia de filmes de luta "Rocky Balboa" vai se desfazer de um Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon 50th Anniversary, avaliado em R$ 507 mil e R$ 1 milhão.





Outro relógio que será leiloado é o modelo Patek Philippe Grandmaster Chime 6300, lançado em 2014. A expectativa é que o acessório seja arrematado por lances que variam entre R$ 12 milhões e R$ 25 milhões.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp