Divulgação O multimilionário Carlos Magno





Durante uma partida de golfe entre amigos, o multimilionário Carlos Magno exibe seu relógio da marca Patek Phillipe, o queridinho das celebridades.





Internacionalmente conhecido, o relógio de luxo chamou atenção de Maira Cardi Nigro, em que através de uma caixinha de perguntas no Instagram, ela questiona seus seguidores qual relógio adquirir da marca, conhecida por seu alto valor, com modelos variando entre R$ 320 mil e mais de um milhão de reais, dependendo do modelo.

Popularidade entre os famosos: Carlinhos Maia, Pablo Marçal e até jogadores como Tite, Neymar, Mbappé, Messi e Cristiano desfilam com diversos modelos.

Embora possua um preço elevado para muitos, o valor vai além do aspecto financeiro. Possuir um desses relógios é um símbolo de status e estilo.