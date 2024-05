Natã Figueiredo/Podpah Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, durante live nos estúdios do Podpah

Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, anunciou no dia 4 de maio que faria uma live especial para arrecadar fundos para as vítimas da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. Após três dias de organização, a live foi ao ar na tarde de terça-feira (7), arrecadando mais de R$ 2 milhões.

O artista conseguiu reunir dezenas de artistas para uma live de pouco mais de cinco horas, que ocorreu no estúdio onde é gravado o podcast Podpah, apresentado por Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico).

Entre os nomes que participaram, presencial ou virtualmente, estão: Emicida, Seu Jorge, Gustavo Mioto, Lucas Lima, Dinho Ouro Preto, Fernando Badauí, Pitty e Ludmilla. Os artistas conversaram sobre curiosidades, cantaram alguns de seus sucessos e pediram doações ao público que acompanhava.

Em entrevista ao G1, Lucas disse que todos tinham altas expectativas sobre a live, mas que não esperavam um resultado tão positivo, que foi alcançado graças a uma fanbase “extremamente dedicada”. Ela contou ainda que o valor arrecadado foi conquistado pela soma de pequenos valores, doados por pessoas comuns, com valores maiores, doados por empresas, uma delas chegou a doar R$ 1 milhão.

O cantor revelou que 90% dos artistas que participaram se ofereceram para o evento. "A gente não precisou convidar ninguém. Eu até mandei assim: 'cara, eu não vou conseguir convidar todo mundo, se tu tem meu WhatsApp, me chama, que a gente te coloca lá'", contou Lucas ao G1. "A galera se prontificou muito. Obviamente eu chamei alguns outros que seria muito legal ter estado lá, vários já estavam envolvidos em outras coisas, meio que não viram e tal."

Ele continuou: "Agora explicando a emoção do negócio, ver a junção de todo mundo e o nosso poder ali de vetorizar tantas pessoas de vidas diferentes, de backgrounds diferentes, de estilos musicais diferentes e, através da música, unir essas pessoas por uma causa triste e trágica e urgente, fazer música para o resto do Brasil, procurando trazer um pouco de consciência do que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul (...), foi um negócio que nos pegou muito e que nos deixou muito orgulhosos do que a gente é capaz de fazer."

A ideia para a live, segundo o artista, veio como um reflexo. "A gente viu isso acontecer. Eu vi o meu bairro de Porto Alegre debaixo d'água, eu vi minha história, as regiões que vivi, que morei, que nasci. Basicamente é a nossa história, e a história de Porto Alegre e do nosso Estado."

