Reprodução/Instagram Davi gera polêmica ao anunciar o próprio Pix para doações ao RS

Davi Brito iniciou a missão de ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul , mas acabou caindo em uma polêmica. Isso porque o campeão do BBB 24 divulgou o próprio Pix para arrecadar doações.

Com as críticas e questionamentos dos internautas, o X, antigo Twitter, alertou os seguidores pela falta de confiabilidade no anúncio.

"Não há informações sobre o destino desse dinheiro. É um pix pessoal, sem explicação sobre prestação de contas ou qual é o objetivo da ação. Nenhum contexto foi dado para o público, portanto, não é possível saber se é seguro. O site abaixo ajuda a saber para quem doar", afirmou a nota, que também incluiu um endereço verificado para doações.

Os fãs do ex-brother saíram em defesa, já que outras celebridades, como Whindersson Nunes, Nego Di e Felipe Neto, também divulgaram contas próprias.

Em Santa Catarina, Davi fez questão de prestas contas sobre as doações. "Já estou a caminho de comprar água mineral e seguir sentido Canoas. Conseguimos ultrapassar a meta [arrecadou R$ 60 mil]. Independentemente das críticas, a humildade tem que prevalecer", disse ele nos Stories do Instagram.

Davi já arrecadou quase 73 mil reais na arrecadação que ele iniciou utilizando sua chave Pix. O baiano esclareceu que fará uma prestação de contas, com direito a fotos dos produtos e das notas fiscais, assim que possível. pic.twitter.com/518lNF0asl — Antenados (@canalantenados) May 8, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp