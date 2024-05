Reprodução/Instagram João Guilherme alimenta rumores de que estaria vivendo um romance com Bruna Marquezine

João Guilherme deixou um comentário em um post feito por Bruna Marquezine, alimentando ainda mais os rumores de que estariam namorando. Bruna compartilhou uma sequência de fotos do seu figurino para o Met Gala, que aconteceu na segunda-feira (6) em Nova York, e recebeu um elogio do filho de Leonardo.

A atriz brasileira elegeu um vestido branco com saia volumosa e flores bordadas para o evento. Entre os comentários da publicação feita por ela nesta terça, estava o de João Guilherme, que escreveu: "Fascinante".

Os fãs reagiram ao comentário do ator e brincaram: "Chuchuzinho que fala", disse um fã. Outra apontou: "Seu chuchuzinho, né?".

"Chuchuzinho" foi o termo usado por ele em uma entrevista, e os internautas acreditam que teria sido para se referir a Bruna Marquezine.

Ao ser questionado sobre qual teria sido a sua última compra, o ator respondeu: "A última coisa que eu comprei não foi para mim, eu estou apaixonado tem um tempo, eu só quero ver meu chuchu bem vestidinha. Então, eu comprei uma baby tee, Maison Margiela, linda. Poxa, e eu vi ela provando, e ela ficou realmente o chuchuzinho que ela é".

Além do comentário no post de Bruna, João ainda republicou nos Stories uma das fotos compartilhadas por ela e adicionou o emoji de um troféu.

