Reprodução/Instagram Davi Britto arrumando a mala para viajar até o Rio Grande do Sul

O campeão do "Big Brother Brasil 24", Davi Brito, anunciou que está a caminho do Rio Grande do Sul para ajudar no resgate das vítimas das enchentes que assolam o estado. O anúncio foi feito em uma live no Instagram nesta terça-feira (7).



Na live, Davi pede que os conterrâneos de Salvador, na Bahia, ajudem com doações para o estado. O Rio Grande do Sul sofre com uma das maiores enchentes da história, que já soma milhares de desabrigados.

"Gente, estou indo a caminho do Rio Grande do Sul hoje. Vou pegar o voo agora à noite e amanhã de manhã, se Deus quiser, estou lá. Fazer o bem sem olhar a quem, não importa se eu sou rico, não importa nada. Estou indo para o Rio Grande do Sul e vou ajudar aquelas pessoas”, afirma Davi.

Segundo o campeão do BBB24, uma empresa o contato e fez o intermédio para conseguir o levar para ajudar: "Uma empresa entrou em contato comigo e disponibilizou toda passagem para eu ir. Estou contando com o apoio de vocês, Salvador, Bahia. Vou ajudar aquelas pessoas que estão lá. Vou fazer o meu papel, fazer a minha parte”.

Logo após a live, Davi surge em um story arrumando uma mala para ir para o estado.

