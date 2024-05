Reprodução/Instagram Ex de Bia Miranda anuncia gravidez da namorada atual e web aponta indireta

Gabriel Roza virou assunto ao anunciar a gravidez da namorada, Kelly Medeiros. Internautas apontaram que o influenciador estaria dando alfinetadas na ex-noiva, Bia Miranda.

O ex-participante de A Grande Conquista compartilhou a novidade no perfil do Instagram e comemorou a realização do sonho. Na publicação, ele polemizou.

"Meu maior sonho sempre foi ser pai… Alguns anos atrás tentei de todas as formas, porém Deus nunca deixava, cheguei a questionar, o porquê Deus não deixava eu ser pai, mas hoje eu entendo, Deus é justo e estava me dando um livramento gigantesco que nem eu imaginava", escreveu.

E completou: "Deus sabe de todas as coisas, hoje ele me proporcionou uma mulher extraordinária, uma mulher de respeito, a mulher que vai ser a mãe do meu filho(a)", disse, seguindo com os elogios a amada.

Nos comentários, os internautas criticaram a postura de Gabriel, principalmente pelo uso da palavra 'livramento'. "Cara te desejo toda felicidade! Mais até quando você vai ficar lembrando de ex, pelo menos em respeito a mãe do seu filho agora, e a sua mulher", comentou uma; "Bia não é esquecida nem na hora de anunciar uma gravidez", disse outra; "Imagina o cara no texto de boas-vindas do teu filho, criar indireta para ex em tudo", declarou uma terceira.





Vale lembrar que Gabriel Roza e Bia Miranda anunciaram o fim do relacionamento em março de 2023. A influenciadora está grávida de oito meses do atual namorado, DJ Buarque , e a revelação foi feita por Gabriel por prints e áudios, onde ele a acusava de traição.

"Ele estragou um sonho meu que é ser mãe de primeira viagem [...] Ele não tem esse direito. Estávamos preparando tudo para vocês, fizemos vídeo e tudo, e vem um desgraçado e solta isso", disse ela nos Stories do Instagram na época.

