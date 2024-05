Divulgação Nadja Kouchi/TV Cultura Claudia Raia no 'Roda Viva'

Convidada do "Roda Viva" desta segunda-feira (6), a atriz Claudia Raia , de 57 anos, revelou detalhes sobre o fim de contrato dela com a Globo. Conhecida pela trajetória em novelas da emissora, a intérprete não renovará o contrato com o canal e deixa o elenco de atores fixos em julho .





"Meu contrato com a Globo termina em julho deste ano. Quarenta anos eu fiz em março, de Globo, ininterruptamente. É uma grande despedida para mim, de muita gratidão, muita alegria, de ter feito a minha história lá dentro. Muitas alianças eu construí, muitos amigos, muitas mãos estendidas eu tive", destacou a veterana.





Raia, que fez uma participação especial em "Terra e Paixão" , ainda afirmou que a experiência que tem com a TV foi criada na Globo e com os profissionais que já passaram pela emissora. Ela citou, inclusive, o pai de Boninho , o diretor televisivo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido como Boni.





"A minha formação profissional foi toda criada ali dentro, com aquelas pessoas. Sou extremamente grata aos Marinho, ao Boni [José Bonifácio de Oliveira Sobrinho], ao Daniel Filho, a todas as pessoas que me estenderam a mão, tantas coisas importantes fiz lá dentro", agradeceu.





"Eu tive muita sorte na vida por ser uma atriz que teve um contrato que durou 40 anos. Por ter tido um salário por 40 anos. Isso é muito raro na nossa profissão. É uma grande sorte. Agradeço muito a Globo por ter me acolhido, ter sido minha companheira nesses anos todos. Eu não tenho motivo agora para lamentar, e sim agradecer", completou.





Claudia Raia também comentou da mudança comercial da emissora. Antes conhecida por ostentar um grande elenco de medalhões exclusivos , a Rede Globo agora tem um número enxuto de profissionais contratados. A nova dinâmica adotada pelo canal é contratar os atores por obra certa.





"Não é questão de estabilidade ou liberdade, é questão de momento do sistema mesmo. A Globo estava vivendo o que Hollywood vivia nos anos 1940, 1950. Não existe mais essa realidade de você ter um elenco todo contratado de 300, 400 atores. Isso é surreal, é muita gente. Não funciona mais assim", finalizou ela.

