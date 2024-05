Reprodução/Internet Dannielynn Birkhead, de 17 anos, é filha da modelo Anna Nicole Smith com o fotógrafo Larry Birkhead

A filha adolescente da falecida modelo erótica Anna Nicole Smith, Dannielynn Birkhead, compareceu à 150ª edição do famoso evento de corrida de cavalos, Kentucky Derby, ao lado de seu pai, o fotógrafo Larry Birkhead, no último sábado (4).

Larry compartilhou registros do passeio com a filha de 17 anos, que usava um vestido vermelho com babados até o chão e um chapéu floral, em homenagem às corridas. O vestino com ombreiras era inspirado em um dos personagens favoritos da jovem, Hino Eiji, interpretado pelo ator japonês Shu Watanabe, na famosa série de tokusatsu, Kamen Rider OOO.

“A caminho de Kentucky Derby, com Dannielynn, depois de uma ótima noite no Barnstable-Brown Gala e um ou dois cortes de cabelo rápidos pela manhã”, escreveu o pai na legenda.

“O vestido de Dannielynn foi inspirado em seu personagem favorito Hino Eiji, Kamen Rider OOO TaJaDor Combo”, continuou ele, brincando que a filha o fez revelar o detalhe sobre o vestido, “porque aquele personagem tinha os mesmos ombros do desenho do vestido”. Ele completa: “Ei, tanto faz, desde que funcione, apenas tentando passar um tempo de qualidade antes que nosso fim de semana tradicional chegue ao fim…”

Dannielynn e seu pai comparecem anualmente ao Kentucky Derby, uma famosa competição de cavalos que ocorre no hipódromo Churchill Downs, localizado em Louisville, no estado de Kentucky (EUA), e ao Barnstable-Brown Gala, evento beneficente que arrecada fundos para instituições de caridade. Em 2023, Larry revelou que conheceu Anna Nicole Smith no mesmo evento 20 anos antes.

Reprodução/Instagram Anna Nicole Smith morreu vítima de uma overdose de drogas em 2007, 5 meses após o nascimento de sua filha

Anna Nicole deu à luz Dannielynn em setembro de 2006, alegando que seu advogado e companheiro, Howard K. Stern, seria o pai da menina. Larry, no entanto, contestou a afirmação e exigiu um teste de DNA. A ex-modelo da Playboy morreu em fevereiro de 2007, aos 39 anos, vítima de overdose, deixando a filha de apenas 5 meses. O fotógrafo profissional criou a menina como um pai solteiro desde então.

A história da modelo é contada em um documentário da Netflix, intitulado “Anna Nicole Smith: Vocês Não Me Conhecem”, de 2023.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp