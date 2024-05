Reprodução/Instagram Camila Ferreira e o casal Maíra Cardi e Thiagro Nigro

Camila Ferreira, ex-esposa de Thiago Nigro, usou as redes sociais para falar sobre suas experiências e aprendizados ao longo do último ano, após o fim do relacionamento com o coach financeiro, que atualmente está casado com Maíra Cardi.

“Qual foi a maior lição que você aprendeu nos últimos anos que fez você melhorar?”, questionou um seguidor.

Ela respondeu: “Foram várias na real: me conhecer profundamente, valorizar minha própria companhia. Não subestimar minha capacidade de superação. Discernimento sobre quem escolho para compartilhar minha vida e segredos. Impor limites, hoje tenho uma perspectiva bem mais sólida sobe quem e o que realmente merece meu tempo e energia."

Reprodução/Instagram Camila Ferreira fala sobre aprendizados

